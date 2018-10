Infomédiaire Maroc – Un centre de formation, insertion et perfectionnement des enseignants (CIFIPE) a été inauguré, mardi à Casablanca, avec la vocation de former des Enseignants de l’enseignement général, allant du préscolaire au secondaire

Le CIFIPE offre des formations diplômantes et qualifiantes pour les métiers de l’enseignement, de l’encadrement et de l’administration pédagogique dans les écoles et instituts privés et une licence professionnelle accréditée en éducation par alternance, ouverte aux bacheliers de toutes branches notamment pour les métiers d’éducatrice et de directrice de crèche et maternelle mais aussi pour l’enseignement primaire.

Le centre propose également un master professionnel accrédité en enseignement, ouvert aux licenciés de toutes les filières universitaires publiques et privées et dédié aux métiers d’enseignant du primaire et du secondaire des matières du Français, de l’Arabe, de l’Anglais, des Maths, de la Physique chimie et des sciences de la vie et de la terre (SVT) et également aux métiers de la Direction pédagogique et de l’administration scolaire et universitaire.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, a appelé tous les acteurs dans le domaine de l’enseignement à fournir les efforts nécessaires pour assurer la bonne formation des cadres éducatifs.

Il a rappelé que les universités publiques et les institutions partenaires ont exprimé la volonté de mettre en place des formations pointues pour pallier aux besoins en matière de formation, ajoutant que les institutions universitaires ne peuvent, à elles seules, répondre aux besoins pressants, ce qui a amené le ministère à s’ouvrir sur les universités internationales, les institutions partenaires et le secteur privé pour la création de centres de formation tout en respectant les cahiers des charges.

Samadi a invité les bacheliers à s’ouvrir sur ces nouvelles perspectives de formation pour réussir l’intégration dans le domaine de l’emploi.

Pour sa part, le directeur fondateur du CIFIPE, Abderahmane Lahlou, a indiqué que les méthodes utilisées sont interactives et privilégient l’auto-apprentissage durable pour répondre aux besoins des institutions partenaires.

Rédaction Infommédiaire