Infomédiaire Maroc – Le réseau de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) est constitué aujourd’hui de 416 classes (259 classes en gestion directe et 157 en gestion indirecte), et accueille plus de 13 000 enfants, couvrant 10 régions et 28 provinces, dont 42% dans les zones rurales et 21% dans les zones urbaines défavorisées.

Quant à l’offre de la Fondation présidée par Taib Chkili, elle couvre les différents aspects permettant d’avoir une offre préscolaire complète : collection pédagogique, formation initiale et continue, supervision pédagogique, système d’information et de reporting et montages financier et opérationnel.

…Et 2 crèches marocaines de plus décrochent le ‘‘Label Enfance’’

Afnor Groupe, organisme international de normalisation et certification, et Qualifes Conseil, cabinet de conseil, ont procédé à la remise du ‘‘Label Enfance’’ aux crèches Kenzi et L’Ecole Buissonnière. Accompagnées par Qualifes Conseil, les 2 équipes de la petite enfance ont progressivement revu leur fonctionnement en y intégrant des pratiques de qualité à tous les niveaux, notamment dans les domaines d’organisation, de pédagogie, d’aménagement des locaux, d’alimentation, d’hygiène et de sécurité. Pour rappel, lancé en Mars 2017, ce label est un référentiel qualité 100% marocain destiné aux crèches marocaines. Et pour l’heure, 6 crèches sont déjà engagées dans la démarche de labellisation et 4 nouvelles demandes de labellisation à travers le Royaume ont été déposées.

IM