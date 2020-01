Le programme de partenariat de l’enseignement supérieur-Maroc (Higher Education partnership- Morocco) a été lancé, ce lundi à Marrakech, lors d’une cérémonie tenue en présence du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha et le chargé d’affaires près l’ambassade des USA à Rabat, David Greene.



Ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, se veut le couronnement du partenariat stratégique unissant le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Il se veut aussi une occasion pour réaffirmer l’engagement des deux pays en faveur du développement de cette coopération fructueuse au service de l’amélioration de l’offre éducative.



Ledit programme vise, en outre, à promouvoir la qualité des enseignements prodigués dans les différents cycles, à améliorer la formation des enseignants et développer leur parcours professionnel, et à doter les jeunes marocains d’outils nécessaires pour faciliter leur accès et intégration au sein du marché de l’emploi.



Dans ce cadre, l’Université de l’Arizona œuvrera de concert avec les Universités marocaines et les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, outre une pléiade d’experts pédagogiques, en vue d’élaborer un programme global dédié à la formation des enseignants dans les cycles primaire et secondaire qualifiant et la révision du contenu pédagogique de la licence en éducation.



S’exprimant à cette occasion, Ouaouicha a souligné que ce programme étalé sur une durée de 5 ans, sera axé notamment sur la formation des enseignants, le développement et la promotion de la recherche scientifique et l’amélioration de la qualité d’éducation et d’apprentissage.



Mettant en avant l’importance de l’investissement dans l’enseignement, le ministre s’est félicité de ce partenariat important qui a pour objectif principal la promotion du système éducatif et la mise à niveau des pratiques pédagogiques.



Ce programme permettra également de tirer profit des expériences internationales réussies en la matière, dans la perspective de les adapter au contexte marocain et d’approfondir la recherche au niveau des sciences de l’éducation, a-t-il relevé.



Ce partenariat offre aussi l’opportunité de travailler avec l’une des Universités les plus prestigieuses à l’échelle mondiale, à savoir l’Université d’Arizona, a-t-il indiqué, ajoutant que ce programme permettra aussi d’échanger les expériences et les expertises entre les parties marocaines et américaines.



Cette initiative favorisera de même le renforcement de la coopération bilatérale et la diversification des programmes de partenariat entre les deux pays, a-t-il ajouté.



De son côté, Greene a salué les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir le système éducatif, notant que ce programme célèbre le partenariat solide liant le Maroc et les USA. « Appuyer l’enseignement au Maroc est une priorité pour nous », a-t-il soutenu, relevant que son pays est très engagé dans ce domaine, à travers plusieurs programmes d’étude et d’échange et des bourses octroyées aux étudiants marocains.

Ce programme destiné en principe pour améliorer la qualité de la formation des enseignants marocains, marque le début d’une nouvelle ère en matière de partenariat et témoigne de l’excellence des relations entre les deux pays, a-t-il souligné.



A cette occasion, Greene a réitéré l’engagement de son pays à poursuivre son action en faveur du développement de l’enseignement au Maroc et l’amélioration de l’offre éducative