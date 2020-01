Les meilleures pratiques en matière de lutte contre la criminalité ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, et une délégation de procureurs généraux de l’Ouest des États-Unis en visite dans le Royaume.

Cette entrevue a été l’occasion d’échanger les idées et de mettre le point sur les meilleures pratiques dans les affaires relatives à la loi et à la réduction des crimes, a indiqué Karl Racine, procureur général du District of Columbia (Washington), dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, mettant en avant les relations entre les procureurs généraux des deux pays qui datent de plus de quatre ans.

Pour sa part, Lawrence G. Wasden, procureur général de l’Etat d’Idaho, a affirmé que cette visite dans le Royaume, deuxième en son genre, vise à échanger avec les responsables marocains sur plusieurs sujets d’intérêt commun, ajoutant qu’elle constitue aussi un moyen de formaliser les échanges entre les deux pays, permettant ainsi d’organiser des formations et de renforcer la communication.

Il a, à cet égard, fait valoir que la coopération entre les deux parties porte essentiellement sur les affaires relatives au trafic de drogue, la traite des êtres humains, la protection des données personnelles et le blanchiment d’argent, dans le but d’être « côte à côte » en faveur de la justice. De son côté, M. Abdennabaoui a souligné que cette visite intervient suite à celle tenue en 2019 aux États-Unis et tend à échanger sur les expertises et expériences réussies ainsi qu’à prendre connaissance des systèmes juridiques respectifs.

Le responsable marocain a, en outre, indiqué que l’expérience marocaine en matière d’indépendance du parquet général a été présentée aux procureurs généraux américains, ajoutant que cette réunion était positive dans la mesure où elle a permis aux deux parties d’échanger et de bénéficier des expériences réussies dans chaque pays