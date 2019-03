Pour former les managers et les ingénieurs de demain, un partenariat a été signé entre Total Maroc et l’Université Internationale de Rabat (UIR), dans le cadre du programme « Total Professeurs Associés » (TPA).

Après l’ENIM, l’EIGSICA de Rabat, la Faculté des sciences économiques et sociales de Ain Sebaa et l’Université Hassan II de Mohammedia, ce sont les étudiants de l’UIR qui vont bénéficier de cours et de conférences, dans les domaines techniques et économiques dans le cadre du programme TPA.

Ce partenariat permet ainsi d’offrir aux étudiants concernés des cours concrets et de haut niveau, dispensés par des experts du groupe Total. Il s’agit d’un complément essentiel à l’enseignement traditionnel, qui s’effectue dans un contexte différent du cadre académique traditionnel.

« A travers notre activité de commercialisation de produits pétroliers, nous jouons un rôle économique majeur au Maroc, depuis plus de 90 ans. Nous nous efforçons de répondre aux attentes de nos parties prenantes, grâce à une écoute et un dialogue permanent », affirme Jean-Louis Bonenfant, Directeur général de Total Maroc. « Travailler en industriel responsable, c’est aussi tout mettre en œuvre pour favoriser l’accès au savoir du plus grand nombre ».

Ce partenariat répond ainsi à la triple nécessité pour Total Maroc de contribuer à l’éducation au Maroc, d’anticiper ses besoins en termes de ressources humaines en privilégiant le recours aux compétences locales, et de renforcer son réseau de partenaires.

IM