Une convention collective de travail a été signée, à Meknès, entre l’Union nationale marocaine du travail (UNMT) et l’entreprise Saint-Gobain Abrasifs Maroc, visant le renforcement de la performance économique de l’entreprise et l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés.

Une cérémonie a été organisée, à cet effet, en présence du ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, du directeur général de Saint-Gobain Abrasifs Maroc, Gilles Abensour, du secrétaire général de l’Union nationale marocaine du travail (UNMT), Abdelilah El Halouti et des représentants syndicaux des employés de l’usine de Meknès.

Intervenant à cette occasion, Yatim a salué la signature de cette convention, qui constitue le couronnement d’un processus de négociations collectives, lequel s’est déroulé dans un climat empreint d’’’esprit de responsabilité, de coopération et de confiance mutuelle’’, ajoutant que cette initiative aura un ‘’impact positif’’ sur la situation actuelle et future de l’entreprise.

Le ministre a saisi cette occasion pour mettre en avant la dynamique importante que connaît le domaine de négociation collective au Maroc, qui s’est traduite par la signature d’un nombre important de conventions collectives de travail, notant que cette dynamique s’explique notamment par l’existence d’un cadre législatif et organisationnel adéquat et par le renforcement de la prise de conscience de l’importance de la négociation pour l’entreprise et pour les employés.

Il a également assuré que son département a placé la promotion de la négociation sociale et des conventions collectives de travail au centre de ses priorités, en mettant en place un programme national pour la promotion de la négociation collective.

Ce programme, a précisé Yatim, est décliné au niveau régional à la faveur d’une approche participative avec les partenaires sociaux, et ce afin d’encourager les entreprises à conclure des conventions collectives de travail, à même de développer la loi contractuelle au Maroc, promouvoir la stabilité sociale au sein des unités de production et d’améliorer le climat des affaires.

Le directeur général de Saint-Gobain Abrasifs Maroc a indiqué, lui, que la signature de cette convention collective est l’aboutissement d’un effort de négociation très important, qualifiant la convention de ‘’positive’’ en ce sens qu’elle se fonde sur trois facteurs, en l’occurrence l’amélioration du rendement de la société, le bien-être des employés et la stabilité et la paix sociale au sein de l’entreprise.

Le secrétaire général de l’UNMT s’est félicité, de son côté, de la conclusion de cet accord qui reflète ‘’la bonne foi’’ de la direction et des représentants des employés, ajoutant que cette convention vient concrétiser la politique sociale de l’UNMT, laquelle est fondée sur les négociations collectives pour réaliser de nouveaux acquis et promouvoir la situation financière et sociale de la classe ouvrière.

Saint-Gobain Abrasifs est l’une des branches du groupe Saint-Gobain, spécialisé dans la conception, la production et la distribution de matériaux de toute nature, à base de verre, de céramique et de fonte.

L’usine de Meknès de Saint-Gobain Abrasifs qui emploie environ 70 salariés, est spécialisée dans la production de disques abrasifs. Cette production est destinée principalement à l’export.

