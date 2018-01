Infomédiaire Maroc – L’Association Injaz Al-Maghrib vient de lancer, en partenariat avec Attijariwafa bank (AWB), la 4ème promotion du programme “Smart Start” de au titre de l’exercice 2017-2018, avec pour objectif d’insuffler l’esprit entrepreneurial et stimuler l’idée de création d’entreprise auprès de jeunes porteurs de projets.

Le programme offre aux jeunes entrepreneurs la possibilité de se préparer à l’incubation et au lancement de leur entreprise à travers 6 mois d’accompagnement, au terme desquels les jeunes bénéficiant d’un mentoring présenteront leur projet de start-up à des incubateurs et investisseurs potentiels.

Plus de 50 cadres bénévoles du groupe AWB se sont mobilisés, au titre de cette 4ème édition, pour l’accompagnement de 57 jeunes porteurs de projets et 20 start-ups à travers des ateliers et formations thématiques de renforcement des compétences notamment en matière juridique, digitale et leadership.

A noter que la nouveauté de cette édition concerne l’extension du périmètre du programme au profit de porteurs de projets au niveau de Marrakech et Agadir.

Rédaction Infomédiaire