Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu vendredi un entretien téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite historique de Sa Majesté le Roi à Moscou, en mars 2016.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux ministres ont salué la dynamique positive des relations bilatérales entre les deux pays et les préparatifs en cours pour la tenue de la 8ème session de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-Russie, prévue le 2 décembre 2020 à Moscou, ainsi que pour la visite officielle de Bourita en Russie. Les deux ministres ont également abordé la question de la Libye et les derniers développements, à la lumière des résultats du dialogue parlementaire inter-libyen, que le Maroc a abrité à Bouznika du 6 au 10 septembre 2020.

Ces échanges ont porté aussi sur plusieurs autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.