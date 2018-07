Infomédiaire Maroc – La Société d’Aménagement et de Développement de Mazagan (SAEDM), filiale du Groupe OCP, lance son projet de pépinière horticole d’élevage mise en place pour accompagner le projet paysager du nouveau Pôle Urbain de Mazagan (PUMA).

Cette pépinière horticole s’étend sur une superficie de 7 hectares et accueillera sur les 5 prochaines années 15 466 grands arbres et palmiers, 29 292 jeunes arbres et 1,2 million d’arbustes et de vivaces.

Le projet intègre par ailleurs la plantation de 182 000 jeunes plants forestiers fournis par le Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification dans le cadre d’un solide partenariat.

