La Société d’Aménagement et de Développement de Mazagan (SAEDM), filiale du Groupe OCP, et le groupe espagnol CICASA, ont conclu un partenariat pour le développement d’une nouvelle composante résidentielle au niveau du Pôle Urbain de Mazagan (PUMA).

Fondée en 1984, CICASA est une société spécialisée dans le génie civil, l’aménagement, la construction et la promotion immobilière. Elle intervient tant en Espagne qu’à l’international.

La SAEDM et CICASA ont ainsi décidé de développer un projet commun en 4 phases, consistant à construire et commercialiser un programme mixte intégrant : 114 logements individuels (villas), 463 logements collectifs (appartements) et 5 000 m² de commerces, sur un terrain de 18 hectares au sein de PUMA. Les travaux de la phase 1 du programme débuteront d’ici début 2020.