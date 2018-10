Infomédiaire Maroc – L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’entreprise Nordique St1 ont signé un accord cadre visant à réaliser un projet pilote intitulé «Agriculture et Valorisation du Carbone dans les Zones Arides», qui a pour ambition de contribuer aux efforts de la lutte contre les changements climatiques.

Ce projet en agroforesterie a pour but d’assurer la séquestration de carbone (CO2) en milieu aride et semi-aride par des espèces végétales résistantes au stress hydrique. L’idée sera d’identifier et de planter ces espèces végétales, de définir les conditions optimales de culture et de dimensionner les systèmes d’irrigation adéquats. Ceci permettra de compenser en partie les émissions carboniques générées par la combustion des produits d’origine fossile qui contribuent à accroître l’effet de serre. Le projet pourrait ainsi constituer une alternative pour entraver considérablement le changement climatique, en plus d’améliorer la qualité de vie des communautés riveraines, en particulier les agriculteurs.

S’étalant sur trois ans, ce projet sera déployé prioritairement dans les sites d’implantation du Groupe OCP dans le cadre de son programme de réhabilitation des sols miniers. Il permettra également d’assurer l’amélioration des revenus des agriculteurs locaux, via le reboisement des zones dépourvues d’arbres.

Le Groupe OCP mettra 4 hectares de terre à disposition de ce projet, qui seront végétalisés avec une dizaine d’espèces végétales à croissance rapide adaptées à la région de Rhamna. L’Université Mohammed VI Polytechnique mettra également à disposition 2 hectares dans le site de la ferme expérimentale à Benguerir.

St1 et le Groupe OCP contribuent de manière égale aux financements du projet dont le budget est estimé à environ 10 millions de dirhams. Pour sa part, l’UM6P dirigera le projet ainsi que les activités expérimentales sur le terrain en collaboration avec St1.

En plus des agriculteurs de la région de Rhamna qui mettront leurs terres agricoles à la disposition du projet pour tester les espèces végétales, la réussite du projet comptera également sur la participation de l’Institut Finlandais des Ressources Naturelles (LUKE) qui apportera son conseil et son expertise, et celle du Centre Régional de Recherche Forestière (CRRF, Rabat) qui contribuera à la sélection des espèces végétales et à leur mise à disposition.

Rédaction Infommédiaire