Infomédiaire Maroc – « Le plan d’autonomie, un projet juste, flexible et prévoyant, est une solution qui apporte de l’espoir pour une vie meilleure aux populations de la région, met fin à la séparation et à l’exil, et favorise la réconciliation. Il s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social ».

Andrew Rosemarine, Juriste et Avocat Britannique

Rédaction Infommédiaire