Infomediaire Maroc – La Jeune Chambre Internationale de Casablanca (JCI Casablanca) est la première Organisation Locale de Membres (OLM) au Maroc, créée en 2006 qui a pour mission d’offrir aux jeunes citoyens des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, prends le lead de l’organisation de l’édition marocaine de la journée « Let’s Clean Up » le 15 Septembre 2018 dans plusieurs ville Marocaine (Casablanca, Meknès, Tétouane…) sous le lead de la JCI Casablanca.

« Let’s Clean Up – World » est un mouvement international, co-organisé par la JCI monde et la fondation Let’s Do it, qui s’attaque aux problèmes environnementaux et sociaux liés aux déchets solides mal gérés en mobilisant des milliers voir des millions de personnes à travers le monde ayant l’esprit positif et orientées vers l’action, en utilisant des solutions

technologiques innovantes pour cartographier et gérer les déchets et en mobilisant toutes

les communautés (individus, associations, entreprises et administrations gouvernementales).

Sous le slogan « 1 sortie – 1 déchet de moins », la JCI – Casablanca, en collaboration avec

l’Association Bouskoura des Handicapés (ABH) et plusieurs partenaires, a choisi d’adopter le concept Run – Clean Wastes où les participants suivront un parcours bien tracé au niveau de la forêt de Bouskoura tout en collectant les déchets.

Etant impliquée dans la réalisation des ODD, la JCI Casablanca, à travers cette action, met le point sur les ODD 3 « Vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être », ODD 11 « Ville et communauté durable », ODD 13 « Lutte contre les changements climatiques » et ODD 17 « partenariats pour la réalisation des objectifs ». Et ce, en répondant aux objectifs suivants :

– Faire de cette action une habitude chez les pratiquants du sport à l’air libre (au moins

1 déchet par sortie),

– Le nettoyage d’une forêt aide à la prospérité de l’espace vers qui est la seule source

produisant de l’oxygène et absorbant le CO2,

– Inciter plusieurs personnes à faire du sport et préserver leur santé,

– Sensibiliser plusieurs personnes sur l’importance de préservation de la nature,

– Cette action rejoint l’aspect environnemental à l’aspect de divertissement.

Rédaction Infomediaire.