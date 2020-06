L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et la Direction Générale de la Météorologie (DGM) ont signé récemment une convention de partenariat portant sur la protection sanitaire de la population et de l’environnement au regard des expositions radiologiques.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mission de l’agence en matière de surveillance de la radioactivité de l’environnement et suite au lancement de son projet de mise en place d’un réseau de stations de mesure de la radioactivité de l’environnement, indique AMSSNUR dans un communiqué vendredi.

Depuis 2017, AMSSNuR et la DGM coopèrent régulièrement dans le cadre de la mise à niveau du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, et aujourd’hui, elles s’allient par le biais de cette convention de partenariat qui détermine toutes les conditions et les modalités d’installation, de mise en place et de mise en service des équipements fournis par AMSSNuR et dédiés à la surveillance de la radioactivité dans l’environnement sur le territoire national.

Selon l’agence nationale, cet accord est une occasion de développer davantage la coopération entre les deux organisations en vue de hisser le niveau de la connaissance de l’état radiologique de l’environnement dans le Royaume du Maroc, ainsi que de garantir une détection précoce de toute élévation anormale des niveaux de la radioactivité dans l’environnement. Il marque également l’engagement d’AMSSNuR et de la DGM dans la protection de l’environnement contre les risques liés à la radioactivité.

La collaboration entre les deux organismes ouvrira des pistes de développement d’actions de recherches et développement en matière de modélisation afin de contribuer à la prise de décision au niveau national pour améliorer l’efficacité de la réponse à un rejet potentiel ou réel de matières radioactives.

Suite à cette signature, la DGM s’engage à abriter les stations dans les unités relevant de sa Direction, et à autoriser le personnel chargé du suivi et de la maintenance à accéder aux installations en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie ou en cas de détection d’un taux de radioactivité de l’environnement nécessitant une investigation. Les équipements qui seront installés n’émettent pas de rayonnements de quelque nature que ce soit, et ne présentent aucun risque ni pour l’Homme ni pour l’environnement, assure la même source.

De son côté, AMSSNuR garantit la mise en place des stations de mesure, leur maintenance périodique et leur gestion, ainsi que la communication du planning des opérations de maintenance après l’installation de chaque sonde. De plus, AMSSNuR s’engage à informer le représentant local de la DGM, largement à l’avance, des dates et heures des visites de maintenance ou d’intervention et de tout changement ou modification touchant le planning des interventions.

La signature de cette convention conforte ainsi les liens privilégiés entre AMSSNuR et la DGM et vient confirmer le rôle primordial de la météorologie dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques à l’échelle nationale, conclut la même source.