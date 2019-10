Id Mjahdi, le premier village solaire d’Afrique, situé au nord-ouest du Maroc, est désormais doté d’une école elle aussi alimentée en électricité grâce à l’énergie solaire et à 100% autonome. L’ouverture officielle de ce centre éducatif a eu lieu le 12 octobre 2019, en présence des partenaires du projet. Le Centre éducatif est constitué de deux salles de classe, d’un terrain de sport et d’un espace de jeux.



Il est dédié à la promotion de l’enseignement préscolaire des enfants de 4 à 5 ans du village et des localités voisines. Et avec l’ouverture de cette école, c’est une nouvelle étape qui est franchie dans le développement du village solaire d’Id Mjahdi. Pour rappel, outre l’école qui vient d’être ouverte, l’on y trouve des maisons alimentées en électricité verte issue de la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque avec stockage sur batteries et d’un mini-grid répondant aux besoins de la population locale.