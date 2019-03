Dans le cadre de ses réflexions sectorielles, le Think Tank Radius lance Conscientis, la première plateforme de réflexion dédiée aux problématiques énergétiques, environnementales et climatiques du Royaume. En partenariat avec l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE), Conscientis a pour ambition de soutenir les politiques publiques en matière de développement du secteur énergétique et de promotion des énergies alternatives et renouvelables.

A travers une approche participative innovante, Conscientis a pour objectif de mobiliser l’ensemble des forces vives nationales et internationales afin d’enrichir et d’alimenter les réflexions en cours et à venir.

“Notre volonté est de créer, de manière optimale, des synergies durables entre les différentes parties prenantes du secteur. La finalité est de penser les politiques publiques énergétiques, environnementales et climatiques en mixant ingéniosité et pragmatisme. Nous souhaitons aussi créer une conscience collective autour des enjeux climatiques auxquels sera confronté notre pays dans les années à venir“, précise Hatim Benjelloun, Fondateur du Think Tank Radius.

Dans ce sens, et en étroite collaboration avec le groupe d’ingénierie et de technologie SENER, Conscientis lance une première consultation publique afin de recueillir les avis et recommandations de l’ensemble des acteurs concernés par le secteur gazier et énergétique.

Cette étude permettra également de mettre en lumière les complémentarités existantes entre la stratégie gazière du Royaume et les vastes programmes de développement des énergies renouvelables.

Les conclusions de cette étude seront présentées lors d’un séminaire stratégique qui se tiendra le 30 Avril 2019.

Dans le même temps, Conscientis envisage de mener une deuxième étude dédiée à l’économie circulaire et plus spécifiquement aux problématiques de recyclage et de traitement des déchets au Maroc.

IM