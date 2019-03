PwC Advisory annonce le rapprochement avec le cabinet OPTIMUM Conseil, spécialiste du conseil en Transformation des Organisations et des Ressources Humaines.

Avec cette acquisition, PwC Advisory consolide son expertise au Maroc en matière d’accompagnement des projets de Transformation et de Change Management. PwC Advisory renforce ainsi son approche intégrée, « From Strategy to Execution », couvrant l’ensemble des dimensions de la transformation : stratégique, organisationnelle et humaine.

Créé en 1998 par Assia Benhida, OPTIMUM Conseil est précurseur dans l’accompagnement des projets de Transformation et de Change Management au Maroc. Présent au Maghreb depuis plus de 20 ans, OPTIMUM Conseil a accompagné près de 150 institutions publiques et privées dans plus de 250 projets stratégiques, au sein desquels les dimensions humaine et organisationnelle sont au cœur du projet de transformation.

Le cabinet accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques en s’appuyant sur des dispositifs innovants qui permettent d’agir simultanément sur les leviers structurels et humains, indissociables à la réussite de la transformation des entreprises.

L’équipe d’Optimum Conseil vient renforcer les activités de conseil « People & Organisation » de PwC Advisory (entité regroupant les métiers du conseil de PwC au Maroc). Avec cette acquisition, PwC Advisory consolide son offre « From Strategy to Execution », en proposant à ses clients une approche qui intègre la performance des Organisations et des Hommes.

Selon Réda LOUMANY, Territory Managing Partner de PwC au Maroc : « Ce rapprochement réaffirme en premier lieu une conviction collective chez PwC, que l’Humain est au cœur de toutes les réussites. Il s’inscrit également dans la stratégie de PwC, centrée sur des approches innovantes mettant les enjeux de transformation organisationnelle et de Change Management au cœur des projets stratégiques. »

Selon Pierre-Antoine Balu, Associé responsable des activités de conseil « People & Organisation » de PwC France et Afrique francophone, « Dans un contexte de transformation permanente, de mutations accélérées initiées notamment par les nouveaux usages liés au digital, les entreprises, les organisations, sont face à une vraie complexité quant à l’avenir du travail. Plus que jamais, les organisations doivent élaborer des politiques RH qui anticipent l’évolution des compétences, des modes de travail et des attentes de leurs collaborateurs pour fidéliser, mobiliser et voir s’épanouir les talents dont elles ont besoin. Les équipes de PwC sont à leur service pour préparer le monde de demain. » « Nous sommes fiers de créer ensemble des synergies nouvelles et une plus forte valeur ajoutée pour nos clients. Nos valeurs communes composent notre identité. Nos offres se complètent et nous permettent ainsi d’être le 1er acteur de Conseil au Maroc ayant une approche intégrée et des équipes couvrant l’ensemble des volets de la transformation : stratégique, organisationnelle et humaine. » Complètent Assia BENHIDA et Karim TAZI, les anciens dirigeants d’Optimum Conseil, qui rejoignent PwC Advisory en tant qu’Associés.

