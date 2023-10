Le Wydad de Casablanca entame son aventure dans la toute nouvelle African Football League (AFL), dimanche, par un déplacement périlleux chez les Nigérians d’Enyimba FC, avec comme objectif de prendre une sérieuse option pour la qualification, en prévision du match retour à domicile.

Au stade Goodwill Akpabo d’Uyo (19h00 GMT+1), les Hommes de Adil Ramzi seront appelés à faire une belle affaire loin de leurs bases, afin d’aborder sous de bons auspices la deuxième manche, le 25 octobre à Casablanca.

Cette échéance intervient à un moment où le WAC commence à retrouver sa forme. Le groupe semble, en effet, assimiler mieux la philosophie de jeu de Ramzi, ce qui se répercute mieux sur son rendement technique.

D’ailleurs, les Rouges restent sur une nette victoire en Botola (0-3) face à l’Ittihad de Tanger, en 6e journée, le 7 octobre, mais surtout sur un satisfecit quant au niveau de jeu qu’ils ont produit.

L’enjeu est d’autant plus sérieux que les huit équipes en lice dans cette compétition continentale s’affronteront dans le cadre d’une formule à élimination directe, comprenant un quart de finale (aller et retour), une demi-finale et une finale. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre.

Nouvelle compétition continentale, la Ligue africaine de football a été lancée en août 2022 par la Confédération Africaine de Football (CAF) en coopération avec la FIFA.

L’AFL regroupe huit clubs parmi les plus célèbres et les plus emblématiques d’Afrique. En plus du WAC et d’Enyimba FC, cette compétition regroupe Al Ahly SC d’Egypte, l’Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud), Atlético Petróleos de Luanda (Angola), Simba SC de la Tanzania et TP Mazembe de la DR Congo.

Le match Enyimba-Wydad sera diffusé sur AD Sports 1 et Arryadia HD.