Infomédiaire Maroc – La Brigade nationale de la police judiciaire a arrêté samedi, en coordination avec le service régional de la police judiciaire d’El Jadida et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, quatre ressortissants subsahariens pour leur implication présumée dans une affaire d’escroquerie et d’extorsion sur internet.

Les données préliminaires de l’enquête révèlent que les mis en cause ont échangé un contenu obscène sur internet avec un ressortissant allemand, avant de le faire chanter en usurpant l’identité de représentants des services de la sûreté nationale marocains, y compris celle du directeur général de la sûreté nationale, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les mis en cause ont extorqué à la victime un montant de 18 000 euros avant que les investigations et les expertises techniques menées par les services de sûreté marocains, en plus de la coopération internationale en matière de sécurité, ne permettent d’identifier les suspects et de les appréhender à El Jadida, précise la même source.

La perquisition menée par les services de sûreté dans une maison occupée par les prévenus s’est soldée par la saisie d’équipements informatiques, de supports de stockage électroniques et des téléphones portables, outre des reçus de transferts de fonds extorqués à la victime allemande et à d’autres victimes, en plus de cartes bancaires.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

Rédaction Infomédiaire