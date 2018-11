Infomédiaire Maroc – Arianespace mettra en orbite le satellite MOHAMMED VI – B pour le compte du Maroc le 21 novembre 2018, à 2h42 (heure marocaine), annonce Arianespace dans un communiqué rendu public ce mardi. Le lancement sera effectué depuis le Site de Lancement Vega (SLV) à Kourou en Guyane française.

“Ce satellite d’observation de la Terre a été développé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d’œuvre.

Le satellite MOHAMMED VI – A ayant été lancé par Arianespace le 7 novembre 2017 à bord du lanceur léger Vega, le satellite MOHAMMED VI – B servira officiellement aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral. Les deux satellites MOHAMMED VI – A & B seront complémentaires et permettront d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêts, note enfin le communiqué.

Rédaction Infomédiaire