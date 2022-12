Les espaces multifonctionnels sont appelés à mettre en place des crèches pour les enfants de moins de trois ans, a souligné, jeudi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Intervenant à l’occasion d’une rencontre organisée par son département sous le thème « Les espaces multifonctionnels, un pont vers une nouvelle génération de services au profit des femmes victimes de violences », Mme Hayar a fait savoir qu’un programme de création de crèches et des modes d’accueil des petits enfants a été défini, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère, volet enfance.

Faisant part de sa volonté de soutenir ces espaces multifonctionnels, la responsable gouvernementale les a incité à prendre contact avec les délégués de l’Entraide nationale en vue d’étudier les possibilités d’ouvrir ces crèches. Elle a, à cet effet, souligné que le ministère dispose d’un budget destiné à la création de 100 unités.

Dans le même sens, elle a mis l’accent sur l’importance de la convergence avec les cellules de lutte contre la violence faite aux femmes, installées aux tribunaux, et a exhorté les espaces gérés par les 82 associations existantes à aller à la rencontre de ces cellules au niveau local afin de permettre à cette catégorie de femmes de bénéficier de la prise en charge, de l’hébergement urgent et de l’accompagnement.

La nouvelle stratégie du ministère, « Jisr pour le développement social intégré, innovant et durable » repose sur la convergence, la proximité et l’innovation des services sociaux, selon des normes unifiés, adoptés par l’ensemble des prestataires de services, à travers le renforcement de la numérisation, a-t-elle noté, précisant que la stratégie a permis d’augmenter le soutien alloué aux espaces multifonctionnels.

D’autre part, le ministère a entrepris la mise en œuvre de son premier engagement, qui intervient dans le cadre de la déclaration de Marrakech 2020, visant la mise en place des espaces multifonctionnels pour les femmes dans chacune des 82 préfectures et provinces du Royaume, a-t-elle affirmé.

A l’instar du reste du monde, le Maroc s’est inscrit très tôt et d’une manière effective dans les efforts visant à consolider et renforcer les droits de la femme marocaine, promouvoir sa situation et lutter contre toutes les formes de violence et discrimination, conformément aux quatre piliers onusiens de (protection, prévention, incriminisation et prise en charge), a dit Mme Hayar.

Par ailleurs, elle a assuré que le ministère adopte une approche participative avec les associations de la société civile afin de garantir une mise en œuvre efficiente des lois relatives à la lutte contre la violence faite aux femmes, et adopte une nouvelle génération de services selon des normes de qualité, notamment internationales, tout comme l’ensemble des services approuvés par les Nations Unies.

Dans le cadre de la déclaration de Marrakech 2020, le ministère a adopté le label de qualité pour les espaces qui offrent des services de très bonne qualité aux femmes victimes de violences, a-t-elle dit.

La thématique “Les espaces multifonctionnels, un pont vers une nouvelle génération de services au profit des femmes victimes de violences” entend l’opérationnalisation des recommandations du Nouveau modèle de développement et le programme gouvernemental 2021-2026, ainsi que la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech 2020 de lutte contre la violence faite aux femmes et filles, ainsi qu’en application des orientations de SM le Roi Mohammed VI, visant à renforcer les efforts entrepris afin de lutter contre la violences envers les femmes et les filles, a précisé Mme Hayar.

Cette rencontre coïncide avec les activités de la 20ème campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par le ministère en partenariat avec les institutions du pôle social, dont l’Entraide nationale et l’Agence de développement social, en plus de plusieurs partenaires nationaux et internationaux autour de la question des dangers de la violence numérique sur les femmes et les filles sous le signe « Tous pour un espace numérique responsable et sûr pour les femmes et les filles ».

Cet événement a été marqué par la signature de deux conventions. La première entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Entraide nationale porte sur la création et la gestion des espaces multifonctionnels, entre autres objectifs, alors que la deuxième concerne le partenariat entre le ministère et l’Agence de développement social.

Une cérémonie de signature de conventions de soutien aux associations partenaires dans les espaces multifonctionnels pour les femmes dans les douze régions du Royaume a, également, eu lieu.