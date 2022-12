La dette de l’ensemble des administrations publiques espagnoles a augmenté au troisième trimestre pour atteindre le niveau record de 1.504 milliards d’euros, soit une augmentation en termes relatifs de près de 2 % par rapport au trimestre précédent, bien que son poids sur le PIB ait légèrement diminué et que le ratio se soit établi à 116 %, selon les données publiées, vendredi, par la Banque d’Espagne.

En glissement annuel, la dette a augmenté de 5 % par rapport au même trimestre de l’année dernière, soit 71,458 milliards, en raison de la baisse des recettes et de la hausse des dépenses dues à la crise de la pandémie et plus récemment à la guerre en Ukraine.

Le ratio de la dette publique au PIB s’est établi à 116 %, soit un dixième de point de pourcentage de moins qu’au deuxième trimestre (116,1 %), bien qu’il dépasse toujours l’objectif du gouvernement pour l’ensemble de l’année (115,2 %), conformément au plan de stabilité et au plan budgétaire soumis à Bruxelles.

Le scénario présenté dans le programme de stabilité 2022-2025 montre une diminution progressive du déficit au cours des quatre années, jusqu’à ce que le ratio dette/PIB s’établisse à 109,7 % en 2025.

Au niveau des administrations publiques, la dette publique a augmenté au troisième trimestre pour atteindre 1.359,055 milliards d’euros, soit 6,1 % de plus qu’il y a un an et 2,5 % de plus qu’au trimestre précédent, pour atteindre 104,8 % du PIB.

La dette des communautés autonomes a augmenté de 0,8% en glissement annuel pour atteindre 314.845 millions d’euros au troisième trimestre, ce qui équivaut à 24,3% du PIB. De leur côté, il a diminué d’un peu plus de 1,8 milliard par rapport au trimestre précédent.