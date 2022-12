Une tempête hivernale, accompagnée de puissantes rafales de vent, de chutes de neige et des températures extrêmement basses, continue de balayer les Etats Unis depuis mercredi dernier, causant la mort d’au moins 37 personnes et affectant plus de 1.500 vols ce lundi.

Dans l’Etat de New York, notamment dans sa partie ouest, au moins 17 personnes ont trouvé la mort dimanche à cause de la tempête « la plus dévastatrice » de son histoire, selon le gouverneur de l’Etat Kathy Hochul.

Les fortes chutes de neige et le blizzard ont rendu les routes impraticables avec une visibilité nulle, gelé les sous-stations électriques et fait au moins 17 morts dans tout l’État dimanche soir, rapporte la chaîne d’information CNN.

Le média américain indique que des centaines de soldats de la Garde nationale ont été déployés pour aider aux efforts de sauvetage à New York. La police d’État a été aussi mobilisée dans plus de 500 opérations de secours.

Les Etats du Colorado, Kansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Tennessee et Wisconsin ont aussi déploré des morts à cause de cette tempête hivernale.

Ces intempéries ont également perturbé le trafic aérien en cette période des vacances de fin d’année, puisque quelque 1.575 vols ont été annulés ce lundi, alors que 1.875 autres ont été retardés, d’après le site spécialisé FlightAware.

Le chaos des voyages post-vacances affecte une grande partie du pays, a indiqué la même source, qui signale le plus d’annulations au niveau de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, suivi de celui de Denver, de Thurgood Marshall de Baltimore et de Chicago Midway.