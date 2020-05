Le gouvernement espagnol a annoncé, ce lundi, que la quarantaine imposée aux touristes étrangers sera levée le 1er juillet.

Cette décision a été prise lors d’une réunion interministérielle en visioconférence consacrée à l’examen des questions liées à la levée de la quarantaine pour les touristes étrangers et aux mesures nécessaires à prendre pour permettre au secteur touristique, pilier de l’économie espagnole, d’organiser la saison estivale et de garantir le bon déroulement des vacances des visiteurs nationaux et internationaux, rapportent les médias, citant un communiqué du secrétariat d’Etat de communication.

“La levée de la quarantaine pour les touristes étrangers se fera à partir du 1er juillet”, date à laquelle les frontières de l’Espagne seront rouvertes “progressivement” au tourisme international, a écrit la ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya, sur son compte Twitter.

“Le plus dur est derrière nous. En juillet nous allons ouvrir graduellement aux touristes internationaux, lever les mesures de quarantaine, et assurer les plus hauts standards de santé et sécurité”, a-t-elle dit.

Dans une déclaration à la chaîne de télévision La Sexta, la ministre a assuré que cette décision “n’a été prise sous la pression de personne”, mais elle est le résultat “de l’effort de tous”.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait annoncé samedi que l’Espagne rouvrirait ses frontières aux touristes étrangers “à partir du mois de juillet en conditions de sécurité”, sans avoir spécifié de date précise.

Le chef de l’exécutif a aussi souligné que vers la mi-juin certains territoires pourront reprendre leurs activités touristiques, de façon à ce qu’il y ait une “programmation estivale” dans tout le pays à partir du mois de juillet.

Le gouvernement impose depuis le 15 mai une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs étrangers arrivant en Espagne, afin d’éviter l’importation de nouveaux cas de coronavirus durant le déconfinement progressif du pays, qui doit s’étaler jusqu’à fin juin.

Sont exclues de cette disposition les travailleurs transfrontaliers, les transporteurs des marchandises, les équipages de compagnies aériennes et les personnels soignants s’ils viennent en Espagne travailler, mais à condition qu’ils n’aient pas été en contact avec des personnes testées positives au Covid-19.

Le retour des touristes est essentiel pour la deuxième destination touristique mondiale, où le secteur représente 12,3% du PIB et 13% de l’emploi.

L’Espagne est entrée le 14 mai dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 7 juin.

Selon le dernier bilan donné ce lundi par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 235.400 cas confirmés au Covid-19, dont 26.834 décès.