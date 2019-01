Infomediaire Maroc – Après plusieurs reports pour des raisons d’agenda, la visite d’Etat du Roi d’Espagne Felipe VI et la Reine Letizia Ortiz au Maroc devrait avoir finalement lieu en février prochain, selon le media espagnol El Pais qui cite des sources diplomatiques ibériques.

La même source précise que la visite du roi et de la reine d’Espagne au Royaume devrait avoir lieu les 13 et 14 février prochain. Les deux pays peaufineraient actuellement les derniers détails de ce voyage d’Etat tant attendu. Le couple royal devrait se rendre ainsi à Casablanca et Rabat.

Ce déplacement officiel du Roi Felipe VI et la Reine Letizia coïncidera avec la tenue de la 25ème édition du salon international de l’édition et du livre (SIEL), prévue du 7 au 17 février 2019 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca. Un évènement dont l’Espagne sera l’invité d’honneur.

Le couple royal serait accompagné d’une importante délégation de haut niveau dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell. Cette délégation serait composée, entre autres, des ministres de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, du Développement, José Luis Ábalos et de l’éducation et de la Formation Professionnelle, Isabel Celaá, ainsi que du ministre de l’Economie, Nadia Calvino. Des accords devraient être conclus entre les deux pays, selon la même source.

