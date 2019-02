Le Roi Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, effectueront une visite officielle au Royaume du Maroc, les 13 et 14 février 2019, à l’invitation du Roi Mohammed VI, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du protocole et de la Chancellerie. Et à cette occasion, le Souverain aura des entretiens officiels avec son hôte. Les deux Souverains présideront la signature de conventions entre les deux pays. Le Roi offrira, au Palais royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur des Souverains du Royaume d’Espagne et de la délégation les accompagnant.

