Infomédiaire Maroc – Les préparatifs pour la Saison culturelle marocaine en Espagne, qui sera organisée en 2020, ont été au centre d’une visite de travail effectuée, à Madrid, par le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), Mehdi Qotbi.

Lors de cette visite, Qotbi, qui était accompagné du directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi, a tenu une réunion avec le directeur général des Beaux-arts et du patrimoine culturel au ministère espagnol de l’éducation, la culture et le sport, Luis Lafuente Batanero.

Les expositions et autres activités culturelles qui seront programmées dans le cadre de cette grande manifestation permettront au public espagnol de découvrir les « trésors culturels et artistiques » et le « pouvoir créatif » du Royaume et contribueront à une meilleure connaissance du Maroc et de sa culture en Espagne.

Rédaction Infomédiaire