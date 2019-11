Le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, a effectué, cette semaine, une visite de travail à Madrid au cours de laquelle il a eu des entretiens avec plusieurs responsables espagnols.

Qotbi, qui était accompagné du directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, El Idrissi Abdelaziz, a tenu des réunions avec le directeur général de musées, monuments historiques et du patrimoine culturel, Ramon Fernandez, le directeur du Musée archéologique national espagnol, Andrés Carretero, et le directeur du Musée National Centre d’Art Reina Sofia, Manuel Borja, au cours desquelles les parties ont examiné les préparatifs en cours et les moyens nécessaires pour réussir l’organisation de la saison culturelle marocaine en Espagne, prévue en 2020.