Infomédiaire Maroc – Le nombre de Marocains établis légalement en Espagne, au 1er juillet 2018, s’est établi à 692 379 personnes, contre 682 022 personnes au 1er janvier de la même année, soit une légère hausse de 1,5%, indique l’Institut national de la statistique (INE).

Avec une progression de 10 356 personnes au cours des six premiers mois de l’année en cours, les Marocains représentent la première communauté étrangère légalement installée dans le pays ibérique, précise l’INE dans un communiqué.

Les Roumains (671 229 personnes) occupent la deuxième place des ressortissants étrangers installés en Espagne, suivis des Britanniques (280 669), des Italiens (231 157) et des Chinois (185 746), ajoute la même source, notant que la communauté vénézuélienne a enregistré la hausse la plus importante avec 18 749 personnes de plus au 1er juillet dernier, suivie des Colombiens (+16 794 personnes) et des Marocains (+10 356 personnes).

L’Espagne comptait plus de 46,73 millions d’habitants au premier semestre 2018, soit 74 591 personnes de plus par rapport au début de l’année, toujours selon les chiffres de l’INE, notant que cette augmentation est le résultat principalement d’une hausse de 100 764 personnes du nombre de ressortissants étrangers établis légalement dans le pays et dont le chiffre total est de 4 663 726 personnes.

Rédaction Infomédiaire