Infomédiaire Maroc – La Marocaine Iman Oubou a été nommée au jury de la 67ème édition de l’élection de Miss Univers, dont la soirée aura lieu à Bangkok, en Thaïlande, ce dimanche 16 décembre. Une première !

Oubou, originaire d’Agadir, est détentrice d’un master en biochimie et biologie moléculaire doublé d’une licence en gestion d’entreprise et bio-innovation. Couronnée Miss New York en 2015, elle a passé deux années dans le domaine de la recherche médicale et s’est impliquée dans plusieurs missions médicales en Afrique.

Elle sera membre du jury de l’émission aux côtés de 6 autres juges dont Bui Simon, Miss Univers 1988, fondatrice de “Angel Wings Foundation”, Monique Lhuillier, membre du Conseil des créateurs de mode d’Amérique connue pour habiller les premières dames des États-Unis depuis plus de deux décennies, Michelle McLean, Miss Univers 1992, ainsi que Lili Gil Valletta, entrepreneure primée, co-fondatrice et PDG de CulturIntel et de CIEN+.

Rédaction Infomédiaire