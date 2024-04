Un total de 337.490 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin mars dernier, soit les travailleurs étrangers extra-communautaires qui cotisent le plus.

Selon des statistiques du ministère espagnol de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, publiées mardi, les Marocains continuent de dominer ce classement, suivis des Colombiens (189.024) et des Vénézuéliens (150.984).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole, leur nombre total s’est élevé à 2.734.119 personnes en mars dernier, enregistrant une hausse de 2,3% par rapport au mois de février.

Parmi ces travailleurs étrangers cotisant à la sécurité sociale espagnole, 1.849.236 sont originaires de pays extra-communautaires (67,6%), tandis que 884.882 proviennent de pays de l’Union européenne (32,4%).

De même, 67.846 Ukrainiens sont enregistrés auprès du système de sécurité sociale, soit 43,6% de plus qu’en janvier 2022, date du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Par communauté autonome, l’inscription moyenne des étrangers a augmenté en mars dans la plupart des communautés, à l’exception de Navarra, La Rioja et Castille-La Manche.

La plus forte augmentation mensuelle, en termes absolus, a été enregistrée en Andalousie, qui a gagné 18.982 affiliés étrangers (+4,05%), suivie par la Catalogne, avec 11.267 travailleurs de plus et les Îles Baléares, avec 10.426 de plus.