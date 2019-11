Un total de 262 031 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin octobre dernier, en augmentation de plus de 10 500 personnes par rapport à septembre, indique le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale. Les Marocains se maintiennent ainsi en tête du classement des travailleurs étrangers extra-communautaires (TEEC) cotisant à la sécurité sociale en Espagne, suivis des Chinois (108 143), des Colombiens (75 995) et des Équatoriens (74 717). A noter par ailleurs que le nombre de Marocains établis légalement en Espagne était estimé à 812 412 personnes au 1er janvier dernier, en hausse de 5,4% par rapport à une année auparavant, selon les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (INE).