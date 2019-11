La 4ème édition de la Convention annuelle des zones économiques africaines initiée par l’Organisation Africaine des Zones Franches (AFZO) présidée par le Maroc, a entamé ce mardi ses travaux au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba. Placée sous le thème ‘‘Zones économiques, accélérateurs de l’industrialisation en Afrique’’, cette 4ème rencontre annuelle est marquée par la participation de 220 délégués représentants 43 pays dont 60 zones économiques africaines, 30 experts, ainsi que plusieurs représentants d’autorités gouvernementales, d’institutions internationales et d’organisations publiques et privées. Pour rappel, l’Organisation Africaine des Zones Franches (AFZO) est une association regroupant les zones économiques africaines. A ce titre, elle constitue la plateforme d’échange et de partage des modèles de développement des zones économiques en Afrique. L’Organisation compte à ce jour 72 membres représentants 37 pays africains. L’AFZO a été fondée en Novembre 2015 sous l’impulsion de Tanger Med, avec la participation de plusieurs autres zones économiques africaines. Grâce à sa position de leader en Afrique, Tanger Med est fortement engagé depuis la création de l’Organisation dans son développement et dans la promotion de ses activités.