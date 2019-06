Le Bureau Économique et Commercial de l’Ambassade d’Espagne organisera le Forum d’Investissement et d’Affaires Espagne-Maroc, les 2 et 3 Juillet 2019 à l’Hôtel Hyatt Regency de Casablanca.

Cette rencontre a pour objectif de renforcer la relation économique et commerciale entre le Maroc et l’Espagne. Elle fait suite à la visite d’Etat du Roi et la Reine d’Espagne au Royaume. Cette réunion de haut niveau rassemblera plus de 50 entreprises espagnoles ainsi que leurs homologues marocaines.