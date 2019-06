Rabat a accueilli, ce vendredi, la réunion du comité exécutif du Forum international de l’énergie (IEF), une des meilleurs plateforme mondiale de concertations, de discussions et de partenariats.

La tenue de cet événement est de nature à impulser le partenariat entre le Maroc et l’IEF, d’autant plus que le Royaume coorganisera avec l’Arabie Saoudite la prochaine assemblée du Forum, avant d’abriter la prochaine réunion ministérielle des pays membres de l’IEF, prévue en 2022, a indiqué à cette occasion, le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah.

La réunion de cette année connait la participation d’environ 40 représentants des pays membre du comité exécutif. Le Forum compte plus de 72 membres actifs dont les plus importants acteurs du secteur de l’énergie à savoir, les Etats-Unis, l’Europe, la Chine et l’Arabie Saoudite.

L’IEF, organisme multilatéral, constitue la principale plateforme neutre dont les membres représentent 90% de la demande et de l’offre sur le marché mondial de l’énergie.