Le Congrès des députés espagnol (chambre basse du parlement) a approuvé, mardi, l’investiture du candidat du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, comme président du gouvernement, ce qui met fin à des mois de paralysie politique.

Sanchez a ainsi réussi à obtenir la majorité simple requise -plus de oui que de non- lors de ce second vote d’investiture, après le premier qui s’est déroulé dimanche dernier et durant lequel le chef du gouvernement sortant n’avait pas obtenu la majorité absolue (176 voix).

167 députés lui ont accordé leur confiance, 165 ont refusé tandis que 18 se sont abstenus