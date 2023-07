Le joueur du Paris Saint-Germain (PSG) et de la sélection nationale du Maroc, Achraf Hakimi, a été désigné meilleur latéral droit du championnat européen, par ESPN FC. Les prestations de l’international marocain avec son club lui ont ainsi permis de trôner sur le top 100 d’ESPN.

Le classement réalisé par ESPN FC à la fin de chaque saison footballistique permet d’établir les meilleurs joueurs du championnat européen dans différents postes. À 24 ans, Hakimi s’impose ainsi en tant que l’un des joueurs contemporains les plus performants en Europe.

Le top 10 compte des noms tels que Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea FC), Jules Kounde (FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City), Dani Carvajal (Real Madrid), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) et Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Achraf Hakimi is the best right back in the world according to our #FC100 ranking 📈🌎

