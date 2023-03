Une convention de partenariat visant l’élargissement de l’offre de formation et la promotion de l’enseignement supérieur, à travers la mise en place, dès septembre prochain à Essaouira, d’une antenne d’une école d’ingénierie dans des filières innovantes, a été signée, jeudi à Bayt Dakira, entre l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, la Fondation de Recherche de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) et l’Ecole d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels de Casablanca (EIGSI-Casablanca).

Paraphée par André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président de la FRIDISI, Moulay Elhassan Hbid, président de l’UCA et Benelmostafa Youssef, directeur général de l’EIGSI-Casablanca, en présence du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, du président du conseil communal, Tarik Ottmani, du président délégué de la FRIDISI, Hicham Madroumi, des élus et d’autres acteurs, cette convention vise à donner plus de chance aux bacheliers brillants issus de la province d’accéder à des formations d’ingénierie dans des filières innovantes.

S’exprimant à cette occasion, André Azoulay a expliqué qu’avec la signature de cette convention prévoyant l’ouverture dès la prochaine rentrée universitaire d’une antenne d’école d’ingénieurs avec une soixantaine de places, selon le modèle de l’EIGSI, Essaouira « vient de franchir une étape déterminante dans ce parcours ».

La conclusion de cette convention représente « un acte fondateur qui nous permettra de dire que cette dernière étape dans le parcours de renaissance et de refondation d’Essaouira vient d’être franchie et déclenchera une autre dynamique qui donnera toutes les chances aux enfants de la province qui ne seront plus contraints à s’exiler », a ajouté Azoulay.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat Public-Privé, vient élargir l’offre de l’enseignement universitaire au niveau de la province d’Essaouira. En vertu de cet accord, l’UCA va mobiliser les moyens nécessaires et ses expertises et ressources humaines pour accompagner cette opération ciblant, au cours de la première année, une soixantaine d’étudiants parmi les brillants bacheliers dans la province. Il s’agit, ainsi, d’une offre supplémentaire en formation qui vient s’ajouter à celle déjà fournie par l’Université Cadi Ayyad, et qui est appelée à s’élargir pour toucher un nombre plus large de jeunes et d’étudiants de cette province.

Cette formation polyvalente en Génie des Systèmes Industriels dans des secteurs d’activité très porteurs au Maroc, porte sur différentes disciplines innovantes (environnement, énergie, informatique, génie-civil, aéronautique, automobile, …).

Notons que ladite convention, qui s’étend sur une période de cinq années et sera reconduite tacitement à la date de l’échéance pour la même durée, tend à instaurer et à développer une coopération fructueuse dans le sens des aspirations mutuelles des trois parties et de leurs intérêts communs, et de définir le cadre de cette coopération et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, les trois parties s’engagent à développer des actions communes notamment dans les domaines de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la formation, de l’innovation, du transfert technologique, de l’entreprenariat et de l’incubation des entreprises.

Elle vise aussi, entre autres, le renforcement des compétences des étudiants, la promotion de la recherche scientifique, du progrès scientifique et de l’innovation, le développement de l’employabilité, de l’entreprenariat et de l’insertion socio-économique des jeunes, le partage et l’échange du savoir, du savoir-faire et de l’expertise dans les domaines de l’enseignement, de la recherche scientifique et du développement industriel, et l’organisation de visites et de rencontres entre le monde académique et le monde socio-économique au profit des étudiants et du corps pédagogique des trois partenaires, ainsi que des événements d’échanges avec des industriels et des professionnels à travers des séminaires, des conférences, des webinaires…