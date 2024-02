Se positionner sur les différentes activités en relation avec le bien-être, telle est l’ambition du centre Esthécare, qui s’est fait un nom en seulement quelques années d’existence. Meryem Alami, co-fondatrice d’Esthécare, nous donne les clés de sa réussite.

C’est un rythme de vie de mille à l’heure que nous menons dans un environnement anxiogène. La solution, recourir à des activités permettant d’évacuer tout ce stress et améliorer l’hygiène de vie. D’où l’essor du secteur du bien-être. L’envolée est telle qu’une croissance de 15% dans le domaine du wellness est attendue au cours des dix prochaines années à l’échelle internationale. Et le Maroc ne déroge pas à la règle.

Il est constaté que l’engouement de cette industrie s’est fortement développé après la levée des restrictions dues à la pandémie de Covid-19. Dès lors, le marché a connu l’ouverture de plusieurs centres proposant différentes prestations. Esthécare en est l’un des plus appréciés. La multitude de prestations qu’il propose dans différentes catégories et domaines, allant du skin care, soin de visage et capillaire jusqu’au sport récemment, lui a permis de se bâtir une solide renommée sur la place.



Qualité, le maître-mot

Meryem Alami, co-fondatrice d’Esthécare, qui a affûté ses armes à l’international dans le domaine du luxe, notamment au sein d‘enseignes telles que Christian Dior ou encore l’Oréal, lance avec son associée le premier centre Esthécare à Rabat, en 2020, alliant qualité, technologie et savoir-faire.

« Mon expérience dans le luxe m’a permis de comprendre l’importance de détails raffinés et d’un service client impeccable, tout en veillant à ce que nos prestations restent accessibles à divers budgets. Cette intégration se manifeste tant au niveau de la qualité de service, grâce à la formation poussée de nos employés, que de l’architecture sophistiquée de nos centres. Ainsi, les codes du luxe sont représentés dans nos centres, l’objectif est de les pérenniser et de les rendre accessibles », précise Meryem Alami.

En effet, pour la co-fondatrice, on ne badine pas avec l’expertise, d’où les formations prodiguées aux collaborateurs, aussi bien au niveau national qu’international. L’autre aspect, sur lequel misent les propriétaires d’Esthécare, reste l’expérience client.

Depuis son ouverture, le centre a connu un succès tel qu’un autre centre – encore plus spacieux, avec un espace dédié à la gym faciale, la marque de fabrique d’Esthécare -a ouvert ses portes à Casablanca. En 2023, les propriétaires ont voulu se positionner sur les différentes activités du bien-être en inaugurant un espace au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, qui comprend une salle de sport, en plus des prestations existantes. « En intégrant des coachs internationaux et des équipements de pointe, nous avons pu offrir une approche du bien-être jusqu’alors inédite dans le Royaume. Cette expansion de nos services reflète notre engagement à offrir à nos clients une expérience de bien-être complète et innovante, toujours en phase avec les tendances actuelles et les demandes du marché », indique Meryem Alami.

Tourisme du wellness

Et les managers ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Elles envisagent un ambitieux pipeline d’expansion au niveau national. D’ailleurs, pour renforcer sa présence, Esthécare a scellé des partenariats avec des établissements hôteliers de luxe qui abritent dans leurs enceintes les prestations et les produits représentés. Une manière de répondre à la demande d’une clientèle internationale, laquelle reconnaît les marques que le centre représente, surtout que le Maroc commence à occuper une place de choix dans le tourisme du bien-être. À noter qu’Esthécare représente des produits de marques internationales renommées.

« Ces marques, extrêmement prisées par les hôtels de luxe, ont facilité notre incursion dans le marché du tourisme de bien-être. Nos collaborations réussies avec des hôtels de prestige témoignent de notre capacité à attirer une clientèle touristique internationale. L’attrait de ces marques, établies et reconnues en Europe et aux États-Unis, renforce notre positionnement et confirme la qualité de nos services. Cette présence de marques, telles que Biologique Recherche, Dr Barbara Sturm, Augustinus Bader, La Mer pour le skincare ou encore Aveda, Chistrophe Robin, David Lucas pour le haircare, enrichit notre offre », conclut-elle.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO