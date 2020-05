Le coronavirus, qui a fait plus de quatre millions de cas de contamination dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. Et dans ce cadre, l’agence MAP a fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

Ainsi selon l’agence de presse marocaine, l’information qui circule sur les réseaux sociaux et qui annonce que l’état d’urgence sanitaire sera prolongé jusqu’au 10 juin au Maroc est erronée. Tout comme celle qui annonce l’arrivée d’une première cargaison de masques et de respirateurs de fabrication marocaine à New York.