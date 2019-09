A l’issue de la période estivale, marquée particulièrement par l’accroissement de la mobilité des personnes, l’Office national des Chemins de fer (ONCF) a transporté plus de 8 millions de voyageurs, dont 2,5 millions pour la seule période d’Aïd Al Adha, et ce dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de qualité.

Dans un communiqué, l’ONCF a indiqué s’être donné comme mot d’ordre « A période exceptionnelle, dispositif exceptionnel », pour cette mobilisation générale, essentiellement à travers une offre de transport étoffée sur l’ensemble du réseau ferré national, des dessertes à cadence horaire aussi bien sur les trains à grande vitesse Al Boraq reliant Casablanca et Tanger, que des trains Al Atlas desservant Marrakech, Casa et Fès ou encore des trains directs connectant Oujda et Nador à Casablanca, Rabat et Tanger.

A noter que Al Boraq a transporté, à lui seul, pas moins de 2 millions de voyageurs depuis son lancement, faisant de ce train une véritable icône du transport ferroviaire nationale de par sa rapidité, son confort, ainsi que le plaisir de voyage qu’il procure