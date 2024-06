[Communication d’entreprise]

L’été s’annonce bien chez Kenzi Hotels Groupe !

Kenzi Hotels Groupe est ravi de partager avec vous les dernières nouveautés et offres exclusives. Fidèles à notre engagement envers l’excellence et la satisfaction de nos clients, nous vous invitons à découvrir des expériences uniques et des promotions irrésistibles qui rendront votre séjour inoubliable.

L’ÉTE DE L’ÉLÉGANCE BY KENZI MENARA PALACE

Immergez-vous dans la douceur de vivre Marrakchi cet été. Dégustez une cuisine variée et raffinée, détendez-vous au bord de la piscine, explorez nos installations de loisirs et laissez vous envoûter par les trésors de la ville ocre. Ici, chaque moment est une invitation à la rêverie et au bien-être.

MARHABA A CASABLANCA

Cet été, jusqu’au 8 septembre, profitez d’un séjour en gratuité pour votre enfant de moins de 12 ans dans la chambre parentale.

Découvrez l’authenticité au Kenzi Basma Hotel avec un hébergement incluant un petit déjeuner buffet à partir de 790 MAD HT par nuit.

Pour une connectivité optimale, séjournez au Kenzi Sidi Maarouf Hotel, offrant un hébergement avec petit déjeuner buffet et un départ tardif à 14 h selon disponibilité, à partir de 990 MAD HT par nuit.

Pour une expérience glamour, optez pour le Kenzi Tower Hotel, proposant un hébergement avec petit déjeuner buffet et un départ tardif à 14 h selon disponibilité, à partir de 1400 MAD HT par nuit.

Vivez l’Euro 2024 au Kenzi Sidi Maarouf Hotel

À l’occasion de l’Euro 2024, le Kenzi Sidi Maarouf Hotel a le plaisir de retransmettre en direct tous les matchs depuis son magnifique rooftop. Plongez dans une ambiance conviviale et festive, tout en dégustant une sélection de tapas savoureuses. Rejoignez-nous pour vivre intensément chaque rencontre sportive et partager des moments mémorables.

Réservez dès maintenant directement sur www.kenzi-hotels.com ou en appelant l’hôtel Kenzi de votre choix. Toutes nos offres sont soumises à conditions et selon disponibilités.