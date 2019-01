Infomédiaire Afrique – L’Ethiopie abritera en 2020 le Forum économique mondial, pour la deuxième fois après l’édition de 2012, rapporte mercredi l’agence officielle ENA.

Des entretiens ont eu lieu dans ce sens, mercredi à Genève, entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, qui ont convenu du choix d’Addis-Abeba pour accueillir cette édition, souligne ENA.

Abiy Ahmed qui prenait part au Forum de Davos, a également évoqué avec le président exécutif du Forum économique mondial l’importance de la coopération entre le gouvernement, le patronat et particulièrement le secteur privé et la société civile pour relever les principaux défis internationaux, souligne l’agence.

L’Ethiopie, rappelle-t-on, est l’un des rares pays africains qui ont maintenu une forte croissance économique ces dernières années.

La croissance devrait s’accélérer en Ethiopie au cours de l’année fiscale 2018/2019 pour atteindre 8,5 pc grâce à un regain de confiance et à l’amélioration de la disponibilité des investissements directs nationaux et étrangers, selon le Fonds monétaire international (FMI).

En 2017/2018, le PIB réel a augmenté de 7,5 pc et le déficit de la balance courante extérieure a été réduit à 6,4 pc du PIB grâce à des mesures visant à limiter les importations et les emprunts du secteur public et à renforcer la politique monétaire pour réduire les déséquilibres extérieurs et contenir l’inflation.

Rédaction Infomédiaire