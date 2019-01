Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Félix Tshisekedi suite à son élection à la magistrature suprême de la République Démocratique du Congo.

Dans ce message, le Roi exprime au nouveau Président congolais ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès dans ses hautes fonctions.

Le Souverain saisit cette opportunité pour souligner la solidité des liens traditionnels de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples, assurant le Président congolais de sa ferme détermination à œuvrer de concert, avec lui, à la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, en vue de les porter au niveau d’un partenariat fort et fructueux, répondant aux aspirations des deux peuples, et au service de la sécurité, de la stabilité et du développement durable du continent africain.

Rédaction Infomédiaire