L’économie éthiopienne devrait connaître une croissance de 9,2 pc au cours de l’exercice 2018-2019, a annoncé, lundi à Addis-Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed.

L’économie a enregistré une croissance de 7,7 pc en 2017/2018 et 8,8 pc 2015/2016, a indiqué le Premier ministre qui présentait le bilan de son gouvernement pour l’exercice 2018/2019 (année 2011 éthiopienne) devant la Chambre des représentants du peuple (Chambre basse du parlement).

Sur le plan politique, le Premier ministre a mis l’accent sur les réformes entreprises au cours de la dernière année visant à élargir le champ politique, à consacrer l’Etat de droit et assurer le retour des déplacés.

Le chef de l’exécutif a affirmé dans ce cadre qu’un total de 996 personnes ont été arrêtées pour terrorisme, blanchiment d’argent, incitation à la violence et traite des êtres humains, notant que le gouvernement a également assuré le retour de plus de 2,1 millions sur les 2,3 millions de personnes déplacées à travers le pays en raison des conflits et des conséquences des changements climatiques.

Au registre des droits de l’Homme, le Premier ministre a souligné que plus de 45 000 personnes ont été amnistiées, plus de 100.000 détenus ont été libérés et plus de 10 partis politiques en exil ont été autorisés à mener leur action dans le pays.