L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) organise les 18-19 septembre 2019 à Skhirat la première édition des Assises Nationales du Développement Humain sous le thème « Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir ».

L’organisation de ces Assises coïncide avec le premier anniversaire du lancement par Sa Majesté le Roi Mohamed VI -Que Dieu L’Assiste- de la phase III de l’INDH. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour l’exécution des Hautes Instructions Royales visant la consolidation des phases I et II de l’INDH et la focalisation des programmes sur le développement du capital humain des générations montantes et l’intégration économique des jeunes.

Les objectifs escomptés de ces Assises sont de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux enjeux liés au développement de la petite enfance et de partager la vision et la démarche de l’INDH dans ce domaine. Il s’agit notamment de mettre en exergue l’apport décisif de l’investissement dans la petite enfance au développement du capital humain et à la préparation des générations futures.

Les premières réalisations soutenues par l’INDH en matière d’accueil des tout jeunes enfants seront également présentées lors de cette rencontre et serviront de base à l’élaboration d’éventuelles recommandations d’amélioration. De nombreux experts Marocains et étrangers ainsi que des acteurs de la société civile et des décideurs politiques assisteront à la manifestation. Les représentations des institutions nationales et des organismes internationaux concernés par cette thématique prendront également part aux sessions programmées.

Les Assises Nationales du Développement Humain constitueront enfin l’occasion d’impliquer les jeunes talents avec l’organisation d’un « Hackathon », compétition d’élaboration de projets innovants en lien avec la petite enfance, qui se déroulera sur une durée d’un mois entre le 9 juillet et le 9 août à travers les 12 régions du Royaume. Les meilleurs projets seront primés lors des Assises et bénéficieront de prix destinés à faciliter leur mise en œuvre.