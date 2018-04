Infomediaire Maroc – A compter du 1er mai 2018, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, Etihad Airways, opèrera son vol quotidien entre Abou Dhabi et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V en Boeing 787-9 Dreamliner pouvant accueillir 8 passagers en Première, 28 en classe Affaires et 199 en Economie, et non plus en A330-300 (9+32+191).

Etihad Airways reste sans concurrence directe sur cette route, Casablanca étant également reliée à Dubaï par Emirates Airlines et à Doha par Royal Air Maroc et Qatar Airways.

Et toujours pour ‘‘répondre à la demande croissante en provenance et à destination de ses 2 points d’entrée dans le Royaume’’, la route vers Rabat-Salé inaugurée en janvier 2016 bénéficiera d’un 3ème vol par semaine en A330-300. Il sera proposé les samedi, jusqu’au 12 mai, ainsi que du 30 juin au 29 septembre, pour répondre à la forte demande d’été.

Pour rappel, Etihad Airways bénéficie d’un partenariat en partage de code avec Royal Air Maroc.

