Le coronavirus semble s’affaiblir plus rapidement lorsqu’il est exposé au soleil, à la chaleur et à l’humidité, a indiqué ce jeudi un responsable américain qui présentait les résultats préliminaires d’une étude gouvernementale à la Maison Blanche.



Des chercheurs du gouvernement américain ont déterminé que le virus survit mieux à l’intérieur et dans des conditions sèches, et perd de sa puissance lorsque la température et l’humidité augmentent – et en particulier lorsqu’il est exposé au soleil, a déclaré William Bryan, sous-secrétaire aux sciences et à la technologie au Département américain de la sécurité intérieure.



“Notre observation la plus frappante à ce jour est l’effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans l’air”, a-t-il précisé lors d’un point de presse en présence du président Donald Trump.

“Nous avons vu un effet similaire à la fois des températures et de l’humidité. La hausse des températures ou de l’humidité, ou des deux, est généralement moins favorable au virus”, a-t-il ajouté.



Les résultats pourraient renforcer l’espoir que le coronavirus puisse disparaître avec l’arrivée de l’été dans l’hémisphère nord, bien que cette découverte a rapidement attiré le scepticisme d’autres experts sur les médias sociaux et à la télévision, compte tenu de la prévalence de l’épidémies dans un certain nombre d’endroits aux climats chauds, comme Singapour et le Brésil.



Le président Trump a estimé que les résultats devraient être interprétés avec prudence, mais a également revendiqué la justification pour avoir suggéré précédemment que le coronavirus pourrait reculer durant l’été.



“J’ai mentionné une fois que cela disparaîtrait peut-être avec la chaleur et la lumière. Et les gens n’ont pas beaucoup aimé cette déclaration”, a-t-il dit.



Selon l’étude, sur des surfaces non poreuses comme l’acier inoxydable, le nouveau coronavirus met 18 heures pour perdre la moitié de sa résistance dans un environnement sombre et à faible humidité.



Dans un environnement très humide, cette demi-vie tombe à six heures, et lorsque le virus a été exposé à une humidité élevée et à la lumière du soleil, la demi-vie tombe à deux minutes, a déclaré Bryan.



Quand le virus est suspendu dans l’air, la demi-vie est d’une heure avec une température de 21 à 24 degrés celsius et 20% d’humidité.



Avec un même taux d’humidité, une même température, mais avec l’ajout de la lumière du soleil, cette durée tombe à une minute et demie.