L’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès vient d’être distinguée par sa production indexée et le nombre des citations dans les articles scientifiques.

Selon une étude du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), l’UMI a enregistré 2.847 publications en février 2020 contre 2.183 en mai 2019, soit une hausse de 30%, tandis que le nombre des citations de l’université dans les publications indexées est passé de 15.966 en mai 2019 à 23.580 en février 2020, soit un accroissement de 48%.

Ce résultat est le fruit d’une stratégie d’encouragement de la recherche scientifique au niveau de l’UMI et de motivation de ses enseignants chercheurs, indique l’Université dans un communiqué.

Cette stratégie, adoptée depuis 2015, a été basée sur plusieurs actions concrètes, dont l’évaluation régulière des structures de recherche, la mise en place des appels à projets de l’Université et l’octroi d’une indemnité au profit des enseignants et de leurs structures de recherche, relève-t-on de même source.

Elle a également porté sur l’incitation des doctorants à s’impliquer davantage dans le développement de la recherche scientifique, l’encouragement des chercheurs à participer aux congrès internationaux et l’incitation des chercheurs à adhérer aux programmes internationaux.

L’étude du CNRST a été menée dans le cadre du projet ‘’amélioration de la visibilité des universités marocaines par la résolution de la problématique de l’identification institutionnelle dans les publications indexées’’.

L’objectif principal de cette étude est de limiter la perte en visibilité des publications scientifiques marocaines, de restituer à chaque université son patrimoine scientifique, de permettre l’amélioration du classement des universités marocaines et, par conséquent, celui de notre pays dans les systèmes des classements internationaux (Rankings).

Un travail d’identification et d’assainissement a été mené pour traiter et résorber les erreurs enregistrées au niveau des affiliations et des noms de chercheurs dans les bases de données bibliographiques considérées principalement dans les classements internationaux (Scopus, Web of Science…).