Les universités chinoises se réunissent, pour la première fois au Maroc, dans le cadre du forum des études en Chine, qui aura lieu à Casablanca et à Rabat, respectivement le 22 mars à l’Université Hassan II, et le 23 mars à l’Hôtel La Tour Hassan. Lancé à l’initiative de CUCAS Maroc, plateforme qui gère les candidatures des étudiants marocains voulant poursuivre leur formation en chine, ce forum accueille une vingtaine d’universités parmi les plus prestigieuses à l’échelle internationale et ouvre de nouveaux horizons académiques et culturels aux jeunes marocains qui constituent l’une des plus importantes diasporas étudiantes au monde.

De plus en plus prisée par les étudiants internationaux, la Chine est »une destination à la mode », qui fascine par la grandeur et la diversité de son système d’enseignement supérieur qui compte plus de 2 000 établissements. La qualité de l’offre est reconnue par les plus grands palmarès qui sont désormais dominés par les universités chinoises opposant une concurrence farouche à leurs homologues américaines, ajoute la même source.

IM